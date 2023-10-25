На Мексику обрушился опасный ураган Отис
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Мощный ураган «Отис» обрушился на Мексику в районе города Акапулько. Он имеет наивысший уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона — 5 баллов. Об этом сообщили CBS news, пишет УНН.
Детали
Согласно данным Центра ураганов, Отис из тропического шторма превратился в мощный ураган всего за 12 часов. Он обрушился на побережье Мексики с максимальной скоростью ветра 265 миль в час, а ураганный ветер простирался на 30 миль от центра. Вскоре после выхода на сушу он был снижен до категории шторма 4 с максимальной скоростью ветра 130 миль/час.
Центр наблюдения за ураганами предупредил, что вероятны "катастрофические убытки", поскольку око шторма переместилось на берег.
В некоторых частях штата Герреро, что на на юго-западе Мексики, уже наблюдаются отключения электроэнергии.
Людей призывают держаться подальше от окон, отключить электроприборы, избегать контакта с водой и металлическими предметами и следить за новостями из официальных источников.
Дополнение
Шторм считается сильным ураганом, когда он достигает категории 3 или выше по шкале ураганного ветра Саффира-Симпсона.
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