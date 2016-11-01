В.Медведчук прокомментировал выборы президента в Молдове

"Впервые за 20 лет в Молдове состоялись прямые президентские выборы. Они едва не завершились в один тур - лидеру Партии социалистов Игорю Додону не хватило менее 2% голосов, чтобы получить поддержку абсолютного большинства. И тем не менее он уверенно, почти на 10%, опережает кандидата от правящего парламентского большинства Майю Санду и имеет очень хорошие шансы одержать победу во втором туре. Ведь третье место занял единомышленник Додона по основным вопросам, прежде всего геополитическим, кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко - его поддержало более 6% избирателей (это почти столько же голосов, сколько отдали всем другим кандидатам, занявшим с 4-го по 9-е место) ", - заявил В.Медведчук.

"Игорь Додон последовательно выступает за изменение политического вектора развития страны, нейтралитет Молдовы и ее вступление в ЕАЭС. Его предвыборная программа начинается так:" Восстановлю стратегическое партнерство с Россией. Первый визит в качестве президента я сделаю в Москву. Инициирую переговоры с целью разработки Соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании. Это необходимо для полного открытия российского рынка для молдавской продукции и снятия всех запретов для граждан Молдовы на пребывание в России ". Еще один пункт:" Буду настаивать на создании трехсторонней комиссии с участием США, ЕС и России по обеспечению международных гарантий нейтралитета Молдовы ", - подчеркнул политик.

"Такая поддержка избирателями лидера молдавских социалистов свидетельствует, прежде всего, о том, что народ уже дал оценку последствий Соглашения об ассоциации с ЕС, которое власти Молдовы заключила одновременно с Украиной - 27 июня 2014 года. Но, в отличие от Украины, процесс ратификации договора с Молдовой в ЕС завершен. Кроме того, последние годы в Молдове были мирными, а приднестровская проблема не тянет военных расходов, сопоставимых с украинскими. Поэтому в Молдове те тенденции, которые в последнее время наблюдаются в экономике страны, - это еще в большей степени, чем в Украине, результат ассоциации с ЕС ", - отметил лидер движения.

"И, надо признать, результат, не внушает оптимизма: Молдова закрепила свой статус одной из самых бедных стран Европы.

По итогам 2015 года ВВП страны снизился на 0,5%, тогда как в 2013-м рост составил 9,4%, а в 2014-м - 4,6%. Инфляция в 2015 году составила 13,6% - это почти в три раза больше, чем годом ранее. Курс национальной валюты - молдавского лея - по отношению к доллару в 2015 году снизился практически на 22%, а с момента подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - почти в 1,5 раза.

В результате, если считать ВВП Молдовы в долларах в текущих ценах, то, по данным МВФ, за год ассоциации с ЕС он снизился на 19%. А это означает, что доля внешнего долга по отношению к ВВП выросла до 42% с 31% в 2014 году и 24% в 2013-м.

Очень часто девальвация национальной валюты ведет к росту экспорта, но в случае с Молдовой и этого не произошло: в 2015-м экспорт сократился на 15,9%, в частности, в ЕС - на 2,3%. То есть, по сути, открытие европейских рынков не произошло. При этом импорт превышает экспорт вдвое. Платежный баланс исправляется в основном благодаря переводам более миллиона работников, причем большинство из них, по-прежнему работает в России. Безвизовый режим, который стал действовать для Молдовы еще с весны 2014 года, этих пропорций не изменил, ведь он касается краткосрочных поездок, а не трудовой миграции ", - подчеркнул политик.

"Да, Молдова является парламентской республикой, и выборы президента не влекут за собой смену правительства. Поэтому в случае избрания Игорь Додон не получит достаточно правовых рычагов, чтобы изменить курс парламента. Однако всенародный мандат доверия может стать тем импульсом, который приведет к досрочным парламентским выборам в стране ", - резюмировал В.Медведчук.