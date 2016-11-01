В.Медведчук прокоментував вибори президента в Молдові

“Вперше за 20 років в Молдові відбулися прямі президентські вибори. Вони ледь не завершилися в один тур — лідеру Партії соціалістів Ігоря Додону не вистачило менше 2% голосів, щоб отримати підтримку абсолютної більшості. І тим не менше він впевнено, майже на 10%, випереджає кандидата від правлячої парламентської більшості Майю Санду і має дуже хороші шанси здобути перемогу в другому турі. Адже третє місце зайняв однодумець Додона з основних питань, перш за все геополітичним, кандидат від “Нашої партії” Дмитро Чубашенко — його підтримало більше 6% виборців (це майже стільки ж голосів, скільки віддали за всіх інших кандидатів, які посіли з 4-го по 9 -е місце)", - заявив В.Медведчук.

"Ігор Додон послідовно виступає за зміну політичного вектора розвитку країни, нейтралітет Молдови і її вступ до ЄАЕС. Його передвиборча програма починається так: “Відновлю стратегічне партнерство з Росією. Перший візит в якості президента я зроблю в Москву. Ініціюю переговори з метою розробки Угоди про стратегічне партнерство з Російською Федерацією про дружбу, економічне співробітництво і придністровському врегулюванні. Це необхідно для повного відкриття російського ринку для молдавської продукції і зняття всіх заборон для громадян Молдови на перебування в Росії”. Ще один пункт: “Буду наполягати на створенні тристоронньої комісії за участю США, ЄС і Росії щодо забезпечення міжнародних гарантій нейтралітету Молдови”, - підкреслив політик.

"Така підтримка виборцями лідера молдавських соціалістів свідчить, перш за все, про те, що народ вже дав оцінку наслідкам Угоди про асоціацію з ЄС, яку влада Молдови уклала одночасно з Україною — 27 червня 2014 року. Але, на відміну від України, процес ратифікації договору з Молдовою в ЄС завершено. Крім того, останніми роками в Молдові були мирними, а придністровська проблема не тягне військових витрат, порівнянних з українськими. Тому в Молдові ті тенденції, які останнім часом спостерігаються в економіці країни, — це ще більшою мірою, ніж в Україні, результат асоціації з ЄС", - зауважив лідер руху.

"І, треба визнати, результат, що не вселяє оптимізму: Молдова закріпила свій статус однієї з найбідніших країн Європи.

За підсумками 2015 року ВВП країни знизився на 0,5%, тоді як в 2013-му зростання склало 9,4%, а в 2014-му — 4,6%. Інфляція в 2015 році становила 13,6% — це майже в три рази більше, ніж роком раніше. Курс національної валюти — молдавської леї — по відношенню до долара за 2015 рік знизився практично на 22%, а з моменту підписання Угоди про асоціацію з ЄС — майже в 1,5 рази.

В результаті, якщо вважати ВВП Молдови в доларах в поточних цінах, то, за даними МВФ, за рік асоціації з ЄС він знизився на 19%. А це означає, що частка зовнішнього боргу по відношенню до ВВП зросла до 42% з 31% в 2014 році і 24% в 2013-му.

Дуже часто девальвація національної валюти веде до зростання експорту, але у випадку з Молдовою і цього не сталося: в 2015-му експорт скоротився на 15,9%, зокрема, в ЄС — на 2,3%. Тобто, по суті, відкриття європейських ринків не відбулося. При цьому імпорт перевищує експорт удвічі. Платіжний баланс виправляється в основному завдяки перекладам більш ніж мільйона заробітчан, причому більшість їх, як і раніше, працює в Росії. Безвізовий режим, який став діяти для Молдови ще з весни 2014 року, цих пропорцій не змінив, адже він стосується короткострокових поїздок, а не трудової міграції", - наголосив політик.

"Так, Молдова є парламентською республікою, і вибори президента не тягнуть за собою зміну уряду. Тому в разі обрання Ігор Додон не отримає достатньо правових важелів, щоб змінити курс парламенту. Однак всенародний мандат довіри може стати тим імпульсом, який призведе до дострокових парламентських виборів в країні", - резюмував В.Медведчук.