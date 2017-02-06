В.Медведчук: "Правый сектор" и "Азов" избивают сторонников выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Николаеве 6 февраля представители радикальных националистических организаций — “Правый сектор” и ГК “Азов” — напали на представителей общественной гуманитарной группы, которые собрались для обсуждения выполнения минских соглашений и мирного урегулирования. Об этом заявил лидер Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.
“Это мероприятие готовили активисты Общественного движения “Украинский выбор — Право народа”. Накануне проведения мероприятия его организатор — председатель общественной гуманитарной группы, председатель Николаевского территориального совета Общественного движения “Украинский выбор — Право народа”, депутат областного совета Максим Невенчанный написал в своем Facebook: “Сейчас, пожалуй, самое время приступить к публичному обсуждению пути урегулирования ситуации на Востоке Украины. Очередное обострение конфликта, возникшего в этот раз вокруг Авдеевки, напоминает нам о том, что эту проблему нужно решать”, — говорится в заявлении лидера организации.
В.Медведчук напомнил, что 26 октября 2016 года в Николаеве представители указанных националистических сил заблокировали проведение научно-практической конференции.
“Во время сегодняшнего нападения участники мероприятия, в том числе и представитель нашего Движения, депутат областного совета Максим Невенчанный, были избиты радикалами”, — сообщил В.Медведчук.
Политик убежден: политический террор в Николаеве развязанный представителями “партии войны” и направлен он против инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины, политики сохранения единства и территориальной целостности страны, защиты суверенитета Украины.
“Украинский выбор — Право народа“ требует от представителей Национальной полиции Украины провести расследование как этого, так и других нападений на представителей нашего Общественного движения. Несмотря на силовое противодействие радикальных организаций, наше Движение будет отстаивать идеи мирного урегулирования конфликта на Донбассе, чего бы нам это не стоило”, — подытожил политик.