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В.Медведчук: "Правий сектор" і "Азов" б'ють прихильників виконання мінських угод

Київ • УНН

 • 6574 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Миколаєві 6 лютого представники радикальних націоналістичних організацій — “Правий сектор” і ДК “Азов” — напали на представників громадської гуманітарної групи, які зібралися для обговорення питань виконання мінських угод і мирного врегулювання. Про це заявив лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

В.Медведчук: "Правий сектор" і "Азов" б'ють прихильників виконання мінських угод

“Цей захід готували активісти Громадського руху “Український вибір — Право народу”. Напередодні проведення заходу його організатор — голова громадської гуманітарної групи, голова Миколаївського територіального ради Громадського руху “Український вибір — Право народу”, депутат обласної ради Максим Невінчаний написав у своєму Facebook: “Зараз, мабуть, саме час приступити до публічного обговорення шляхи врегулювання ситуації на Сході України. Чергове загострення конфлікту, що виник в цей раз навколо Авдіївки, нагадує нам про те, що цю проблему потрібно вирішувати”, — йдеться в заяві лідера організації.

В.Медведчук нагадав, що 26 жовтня 2016 року в Миколаєві представники зазначених націоналістичних сил заблокували проведення науково-практичної конференції.

“Під час сьогоднішнього нападу учасники заходу, в тому числі і представник нашого Руху, депутат обласної ради Максим Невінчаний, були побиті радикалами”, — повідомив В.Медведчук.

Політик переконаний: політичний терор в Миколаєві розв’язаний представниками “партії війни” і спрямований він проти ініціатив мирного врегулювання на Сході України, політики збереження єдності і територіальної цілісності країни, захисту суверенітету України.

“"Український вибір — Право народу“ вимагає від представників Національної поліції України провести розслідування як цього, так і інших нападів на представників нашого Громадського руху. Незважаючи на силову протидію радикальних організацій, наш Рух буде відстоювати ідеї мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, чого б нам це не коштувало”, — підсумував політик.

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