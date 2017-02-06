В.Медведчук: "Правий сектор" і "Азов" б'ють прихильників виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Миколаєві 6 лютого представники радикальних націоналістичних організацій — “Правий сектор” і ДК “Азов” — напали на представників громадської гуманітарної групи, які зібралися для обговорення питань виконання мінських угод і мирного врегулювання. Про це заявив лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.
“Цей захід готували активісти Громадського руху “Український вибір — Право народу”. Напередодні проведення заходу його організатор — голова громадської гуманітарної групи, голова Миколаївського територіального ради Громадського руху “Український вибір — Право народу”, депутат обласної ради Максим Невінчаний написав у своєму Facebook: “Зараз, мабуть, саме час приступити до публічного обговорення шляхи врегулювання ситуації на Сході України. Чергове загострення конфлікту, що виник в цей раз навколо Авдіївки, нагадує нам про те, що цю проблему потрібно вирішувати”, — йдеться в заяві лідера організації.
В.Медведчук нагадав, що 26 жовтня 2016 року в Миколаєві представники зазначених націоналістичних сил заблокували проведення науково-практичної конференції.
“Під час сьогоднішнього нападу учасники заходу, в тому числі і представник нашого Руху, депутат обласної ради Максим Невінчаний, були побиті радикалами”, — повідомив В.Медведчук.
Політик переконаний: політичний терор в Миколаєві розв’язаний представниками “партії війни” і спрямований він проти ініціатив мирного врегулювання на Сході України, політики збереження єдності і територіальної цілісності країни, захисту суверенітету України.
“"Український вибір — Право народу“ вимагає від представників Національної поліції України провести розслідування як цього, так і інших нападів на представників нашого Громадського руху. Незважаючи на силову протидію радикальних організацій, наш Рух буде відстоювати ідеї мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, чого б нам це не коштувало”, — підсумував політик.