"В мечтах россиян - оккупировать Украину, а в наших - устроить парад победы в москве": Буданов о перспективах закончить войну

Война будет продолжаться до тех пор, пока в россии действует нынешний политический режим. Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Детали

В ответ на вопрос о том, чем завершится война, Буданов сказал, что не был бы против того, чтобы россия распалась на мелкие части.

В мечтах россиян - оккупировать всю Украину, а в наших - устроить парад победы в москве. Иными словами, любой результат маловероятен - сказал Буданов.

Он добавил, что война будет продолжаться до тех пор, пока в россии действует нынешний политический режим.

При смене этого режима ситуация может и не измениться, но возможности появятся - подчеркнул глава ГУР.



Напомним

Глава украинской разведки Буданов прогнозирует новые операции российских добровольческих корпусов и атаки беспилотников внутри россии, чтобы подорвать способность путина "защитить население от проникновения войны в россию".

Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу