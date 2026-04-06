ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Франция
Турция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Forbes
Х-47М2 "Кинжал"

В марте украинцы чаще выбирали бензиновые авто, чем электромобили

Киев • УНН

 • 622 просмотра

В марте доля бензиновых авто выросла до 42 процентов, а электромобилей упала до 4. Лидерами рынка стали модели Hyundai Tucson и Toyota RAV-4.

В марте автомобили с традиционными двигателями заняли 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составлял 58%. Об этом сообщает "Укравтопром", пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что самыми популярными были бензиновые модели, им принадлежит 42% продаж новых авто, против около 37% в марте 2025 года.

При этом доля гибридных автомобилей увеличилась с 28% до почти 32%.

Дизельные автомобили заняли 22%, против 21% в прошлом году.

С 14% до 4% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидирующие позиции по сегментам заняли:

  • бензиновые авто – Hyundai  Tucson; 
    • гибридные – Toyota RAV-4; 
      • дизельные – Renault Duster;
        • электро – BYD Leopard 3;
          • авто с ГБО – Hyundai  Tucson.

            Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться06.04.26, 11:23 • 24875 просмотров

            Ольга Розгон

            ЭкономикаАвто