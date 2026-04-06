В марте украинцы чаще выбирали бензиновые авто, чем электромобили
Киев • УНН
В марте доля бензиновых авто выросла до 42 процентов, а электромобилей упала до 4. Лидерами рынка стали модели Hyundai Tucson и Toyota RAV-4.
В марте автомобили с традиционными двигателями заняли 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составлял 58%. Об этом сообщает "Укравтопром", пишет УНН.
Отмечается, что самыми популярными были бензиновые модели, им принадлежит 42% продаж новых авто, против около 37% в марте 2025 года.
При этом доля гибридных автомобилей увеличилась с 28% до почти 32%.
Дизельные автомобили заняли 22%, против 21% в прошлом году.
С 14% до 4% упала доля электромобилей.
На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, лидирующие позиции по сегментам заняли:
- бензиновые авто – Hyundai Tucson;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электро – BYD Leopard 3;
- авто с ГБО – Hyundai Tucson.
