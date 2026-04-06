У березні українці частіше обирали бензинові авто, ніж електромобілі
Київ • УНН
У березні частка бензинових авто зросла до 42 відсотків, а електромобілів впала до 4. Лідерами ринку стали моделі Hyundai Tucson та Toyota RAV-4.
У березні автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 58%. Про це повідомляє "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 42% продажів нових авто, проти близько 37% у березні 2025 року.
Натомість частка гібридних авто збільшилась з 28% до майже 32%.
Дизельні авто охопили 22%, проти 21% торік.
З 14% до 4% впала частка електромобілів.
На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто –Hyundai Tucson;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- дизельні –Renault Duster;
- електро – BYD Leopard 3;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
