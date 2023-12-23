В Мариуполе заметили новую маркировку на вражеских грузовиках с БК

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали новые отметки на грузовиках с БК, движущихся в сторону Бердянска - отметка в виде треугольника в треугольнике. Об этом сообщил в субботу советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Фиксируем новые отметки на грузовиках с БК, в частности с пушками на сцеплении, движущихся в сторону Бердянска через город. Отметка в виде треугольника в треугольнике - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, принадлежность подразделения выясняют. "Напомню, предыдущие новые отметки потом зафиксированы в Луганской области. Возможно, эти принадлежат подразделениям также из других областей", - отметил он.

Последствия"хлопка" в Мариуполе: пораженный военный схрон рф и по меньшей мере 10 оккупантов - Андрющенко