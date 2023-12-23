В Мариуполе заметили новую маркировку на вражеских грузовиках с БК
Советник мэра Мариуполя сообщил о новой символике на вражеских грузовиках с военными грузами, следующих в Бердянск.
Антивоенную работу Бэнкси в Лондоне похитили менее чем через час после подтверждения авторства
Двое мужчин на юге Лондона похитили работу Бэнкси с изображением на знаке "Стоп" дронов.
Оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области: шесть взрывов
Российские войска обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, в результате чего произошло шесть взрывов.
Враг обстрелял Купянск, в области повреждены дома - ОВА
Российские войска атаковали более 20 населенных пунктов в Харьковской области, разрушив частные дома.
Херсон под ударом армии рф, раздаются взрывы - ГВА
Херсон подвергся вражескому обстрелу с оккупированного левого берега, раздавались взрывы.
Враг обстрелял Херсонщину 83 раза, 6 человек получили ранения
За сутки российская армия 83 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 439 снарядов и ранив шесть человек, целясь в жилые районы и областной центр.
Появилось видео учений украинских военных на границе с Беларусью
Украинские войска проводят военные учения вблизи белорусской границы, готовясь к потенциальным угрозам, заявил командующий Вооруженными силами Украины Сергей Наев.
На Запорожье оккупанты били по громадам на линии огня: 130 ударов по 14 населенным пунктам
Российские войска совершили 130 обстрелов 14 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 101 артиллерийский обстрел и 10 случаев повреждения жилых домов и инфраструктуры; о жертвах среди гражданского населения не сообщалось.
В очередях на границе стоят 4000 автомобилей - спикер ГПСУ
Четыре пункта пропуска на украинско-польской границе заблокированы, в очередях стоят более 4 000 автомобилей; продолжаются усилия по их разблокированию, при этом движение гражданского транспорта продолжает осуществляться.
Игнат раскрыл подробности уничтожения трех российских Су-34
Украинские силы уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе быстрой и сложной операции, а спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что россияне вели рискованную атаку с близкого расстояния.