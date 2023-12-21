Последствия"хлопка" в Мариуполе: пораженный военный схрон рф и по меньшей мере 10 оккупантов - Андрющенко

20 декабря во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области были "хлопки" на территории бывшего Хладокомбината, где оккупант прятал боеприпасы и технику. Ликвидированы по меньшей мере 10 российских оккупантов, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмисском районе. Где оккупанты неосторожно спрятал БК и технику. Как спрятал, теперь и не досчитается. Все в минус - написал Андрющенко в Telegram.

Также советник городского головы Мариуполя отметил, что по меньшей мере 10 российских оккупантов ночью вывезли в госпиталь в тяжелом состоянии.

"Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", - отметил Андрющенко.

Напомним

Накануне вечером в оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов.