В Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета ВМС: погибли 10 человек

Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись в воздухе во время репетиции военно-морского парада во вторник, 23 апреля, в результате чего погибли все 10 членов экипажа, находившихся на борту, говорится в заявлении ВМС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в 09:32 по местному времени на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак.

Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания, - говорится в сообщении малайзийского ВМФ.

На кадрах, опубликованных в местных СМИ, видно, что один из вертолетов задел ротор другого, прежде чем оба врезались в землю. Местная полиция подтвердила подлинность кадров. ВМС заявили, что проведут расследование причин аварии.

Министр обороны Мохамед Халед Нордин заявил, что вертолеты репетировали для парада в честь 90-й годовщины Королевского флота Малайзии, который должен состояться в субботу.

По словам Мохамеда Халеда, продолжаются попытки установить личности погибших членов экипажа, возраст которых не достиг 40 лет.

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