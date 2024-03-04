Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны
Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель
В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги
Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.
Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны
Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.
На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку
В Николаевской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку, с травмированным ребенком сейчас работают психологи.
Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы
Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо
Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.
ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ
ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.