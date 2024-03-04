Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Малайзия заявила, что возобновит поиски пропавшего в 2014 году Боинга 777, если будут достоверные доказательства. Как пишет Аbcnews, об этом сообщило министерство транспорта, передает УНН.

Детали

Чиновники Малайзии заявляют, что готовы возобновить поиски рейса МН370 Малайзийских авиалиний после того, как к ним обратилась частная компания, которая получила потенциальные новые доказательства местонахождения самолета Боинг 777.

Министерство транспорта Малайзии уточнило, что получило обращение от техасской компании Ocean Infinity с просьбой возобновить поиски. Но пока непонятно, какую новую информацию о пропавшем самолете может иметь "Оушен Инфинити".

Позиция правительства Малайзии является последовательной. Мы поручим провести дальнейшую поисковую операцию, когда будет получена новая информация и достоверные доказательства. Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию, чтобы обсудить предложение - говорится в заявлении чиновников.

Напомним

Самолет исчез после вылета из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года. На борту самолета находились двенадцать членов экипажа и 227 пассажиров.

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