Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208868 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273524 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237906 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259667 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271380 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.

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В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.

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В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.

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На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

В Николаевской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку, с травмированным ребенком сейчас работают психологи.

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На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы

Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.

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Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы

Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.

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Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ

ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.

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