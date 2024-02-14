Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в Барселону, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о взрывчатке. Об этом сообщают в международном кутаисском аэропорту, передает УНН.

Детали

Через несколько минут после взлета рейс Кутаиси-Барселона вернулся в международный аэропорт Кутаиси.

Причиной стала полученная авиакомпанией информация о вероятном наличии взрывчатого вещества на борту. Информацию передали экипажу, и на ее основании экипаж решил вернуть рейс в аэропорт Кутаиси - говорится в сообщении.

Администрация аэропорта сообщает, что продолжается проверка самолета, на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним

Небольшой самолет разбился на шоссе вблизи Неаполя, штат Флорида, в результате чего погибли двое из пяти человек, находившихся на борту, после того, как он приземлился на проезжую часть.

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