Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании
22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.
В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов
Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило коррупционные предпосылки при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил и рекомендовало усилить контроль за качеством питания и внести изменения в законодательство в сфере закупок.
Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами
Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила Украине, что ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россией и сосредоточен на поддержке Украины и уменьшении зависимости от российского газа.
Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.
Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления
российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейских институтах россии, обещая стипендии и работу в российской системе.
Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины
Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.
ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg
ЕС предлагает наложить санкции на Северную Корею за поставки россии ракет, использованных против Украины.
После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях
После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен
Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.