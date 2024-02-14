Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  60948 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  100994 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  130995 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194753 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218371 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212768 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315117 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355525 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286385 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Новости по теме

Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.

Новости Мира •   •  11155 просмотра
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

Детское Евровидение-2024 состоится в Испании

22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.

Культура •   •  11190 просмотра
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании

В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило коррупционные предпосылки при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил и рекомендовало усилить контроль за качеством питания и внести изменения в законодательство в сфере закупок.

Политика •   •  12726 просмотра
В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами

Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила Украине, что ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россией и сосредоточен на поддержке Украины и уменьшении зависимости от российского газа.

Экономика •   •  13607 просмотра
Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами

Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.

Политика •   •  13828 просмотра
Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления

российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейских институтах россии, обещая стипендии и работу в российской системе.

Война •   •  14970 просмотра
Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления

Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.

Война •   •  14195 просмотра
Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

ЕС предлагает наложить санкции на Северную Корею за поставки россии ракет, использованных против Украины.

Война •   •  15982 просмотра
ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.

Война •   •  13639 просмотра
После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.

Новости Мира •   •  10192 просмотра
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен