У США літак впав на трасу, двоє людей загинули

Щонайменше двоє людей загинули в результаті аварії невеликого літака на трасі біля американського міста Нейплс у штаті Флорида. Про це повідомила телекомпанія ABC із посиланням на владу, передає УНН.

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За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Bombardier Challenger 600 врізався в транспортний засіб відразу після приземлення на трасу. Загалом на борту перебували п'ятеро людей. Причин посадки повітряного судна на дорогу не називаються.

Частину смуг на трасі закрито для руху транспорту. Водіїв просять уникати місця події. Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті США займаються розслідуванням того, що сталося.

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