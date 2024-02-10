В США самолет упал на трассу, два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли в результате аварии небольшого самолета на трассе возле американского города Нейплс в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на власти, передает УНН.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Bombardier Challenger 600 врезался в транспортное средство сразу после приземления на трассу. Всего на борту находились пять человек. Причин посадки воздушного судна на дорогу не называются.

Часть полос на трассе закрыта для движения транспорта. Водителей просят избегать места происшествия. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США занимаются расследованием случившегося.

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