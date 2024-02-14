Літак Wizz Air після зльоту повернули в аеропорт Кутаїсі через повідомлення про вибухівку
Київ • УНН
Рейс авіакомпанії Wizz Air з Кутаїсі до Барселони повернувся в аеропорт вильоту незабаром після зльоту через повідомлення про ймовірну загрозу вибухівки.
Літак авіакомпанії Wizz Air, що прямував з Кутаїсі до Барселони, повернувся в аеропорт вильоту після повідомлення про вибухівку. Про це повідомляють у міжнародному кутаїському аеропорту, передає УНН.
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Через кілька хвилин після зльоту рейс Кутаїсі-Барселона повернувся в міжнародний аеропорт Кутаїсі.
Причиною стала отримана авіакомпанією інформація про ймовірну наявність вибухової речовини на борту. Інформацію передали екіпажу, і на її підставі екіпаж вирішив повернути рейс в аеропорт Кутаїсі
Адміністрація аеропорту повідомляє, що триває перевірка літака, на місці події працюють всі відповідні служби.
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