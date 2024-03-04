Малайзія може відновити пошуки Боїнга, зниклого на рейсі МН370 у 2014 році– уряд країни
Київ • УНН
Уряд Малайзії заявляє, що відновить пошуки зниклого безвісти рейсу MH370 Малайзійських авіаліній, якщо приватна компанія надасть нові достовірні свідчення про місцезнаходження літака.
Малайзія заявила, що відновить пошуки зниклого у 2014 році Боїнга 777, якщо будуть достовірні докази. Як пише Аbcnews, про це повідомило міністерство транспорту, передає УНН.
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Урядовці Малайзії заявляють, що готові відновити пошуки рейсу МН370 Малайзійських авіаліній після того, як до них звернулася приватна компанія, яка отримала потенційні нові докази місцезнаходження літака Боїнг 777.
Міністерство транспорту Малайзії уточнило, що отримало звернення від техаської компанії Ocean Infinity з проханням відновити пошуки. Але наразі незрозуміло, яку нову інформацію про зниклий літак може мати "Оушен Інфініті".
Позиція уряду Малайзії є послідовною. Ми доручимо провести подальшу пошукову операцію, коли буде отримана нова інформація і достовірні докази. Міністерство транспорту готове запросити Ocean Infinity до Малайзії, щоб обговорити пропозицію
Нагадаємо
Літак зник після вильоту з Куала-Лумпура 8 березня 2014 року. На борту літака перебували дванадцять членів екіпажу і 227 пасажирів.
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