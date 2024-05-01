В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

В Луцке мать заморозила голодом своего двухмесячного ребенка. Ей объявили подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. О случае рассказали в Волынской областной прокуратуре, передает УНН.

Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев. По процессуального руководства прокуроров Луцкой окружной прокуратуры 19-летней жительнице Луцка сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия женщина родила здоровую дочь в январе 2024 года. Однако, она умышленно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку. Из-за недосмотра малыш умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка вызвало недостаточное питание.

За совершенное горе-матери грозит ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним,

На прошлой неделе УНН сообщал, что на Волыни спасли мальчика, который оказался закрытым в квартире после того, как его мать вышла на лестничную клетку, а дверной замок заклинил.