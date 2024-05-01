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У Луцьку 19-річна мати заморила голодом немовля, їй оголосили підозру

У Луцьку 19-річна мати заморила голодом немовля, їй оголосили підозру

Київ • УНН

 • 23452 перегляди

19-річну жінку з Луцька звинуватили у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною після того, як вона заморила голодом свою двомісячну доньку.

У Луцьку мати заморола голодом своє двомісячне дитя. Їй оголосили підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Про випадок розповіли у Волинській обласній прокуратурі, передає УНН.

Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців. За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

– повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства жінка народила здорову доньку у січні 2024 року. Однак, вона умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Через недогляд маля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

За вчинене горе-матері загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо

Минулого тижня УНН повідомляв, що на Волині врятовали хлопчика, який опинився зачиненим у квартирі після того, як його мати вийшла на сходову клітку, а дверний замок заклинив.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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