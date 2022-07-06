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В Лугано договорились о поддержке Украины почти на 1,9 млрд долларов – Шмыгаль

В Лугано договорились о поддержке Украины почти на 1,9 млрд долларов – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 100895 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На Международной конференции в Лугано достигнуты договоренности на сумму почти в 1,9 млрд долларов для поддержки Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Во время Международной конференции в Лугано мы не только представили драфт Плана восстановления Украины. Мы продолжили объединять наших партнеров для поддержки и помощи нашему государству прямо сейчас. Почти 1,9 млрд долларов. Именно на такую ​​сумму было достигнуто договоренностей в Лугано в поддержку Украины", – сообщил Шмигаль.

Детали

Он сообщил, что из них:

·600 млн долларов на финансовую поддержку.

·более 500 млн долларов для развития нашего аграрного сектора. Хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий.

· более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.

·около 250 млн долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.

"Благодарны Правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность", - написал Шмигаль.

Дополнение

В декларации конференции в Лугано главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны.

Ранее Шмигаль сообщал, что у Украины есть договоренности с международными партнерами по получению до конца года 29 млрд долларов на восстановление.

Шмигаль заявлял, что план восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

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