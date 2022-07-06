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В Лугано домовилися про підтримку України на майже 1,9 млрд доларів – Шмигаль

В Лугано домовилися про підтримку України на майже 1,9 млрд доларів – Шмигаль

Київ • УНН

 • 100904 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На Міжнародної конференції в Лугано досягнуто домовленостей на суму в майже 1,9 млрд доларів для підтримки України. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

"Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз. Майже 1,9 млрд доларів. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України", - повідомив Шмигаль.

Деталі

Він повідомив, що з них:

· 600 млн доларів на фінансову підтримку.

· Понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.

· Більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

· Майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

"Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність", - написав Шмигаль.

Доповнення

У декларації конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця роки 29 млрд доларів США на відбудову.

Шмигаль заявляв, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

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