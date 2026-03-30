В Лос-Анджелесе задержали десятки протестующих после митинга против Трампа
Киев • УНН
Полиция задержала 75 человек после протеста, где митингующие бросали камни и бетон в правоохранителей. Двое офицеров получили травмы и нуждались в помощи.
В Лос-Анджелесе после митинга "Нет королям" полиция задержала десятки людей и применила слезоточивый газ. По официальным данным, 74 человека были арестованы за отказ разойтись после завершения акции, еще одного человека задержали по подозрению в хранении холодного оружия. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Столкновения произошли возле федерального комплекса, где часть протестующих начала бросать в правоохранителей камни, бутылки и обломки бетона.
По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере двое офицеров получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Им понадобилась медицинская помощь.
Полиция также сообщила, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
Протесты охватили США и выходят за их пределы
Несмотря на инциденты в Лос-Анджелесе, большинство акций "Нет королям" прошли мирно. По словам организаторов, в США состоялось более 3100 протестов, а общее количество участников могло достичь миллионов.
Акции также прошли в других странах и были направлены против политики Дональда Трампа и войны в Иране.
Акции "No Kings" охватили США из-за войны в Иране и политики Трампа28.03.26, 23:00 • 7774 просмотра