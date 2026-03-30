В Лос-Анджелесе задержали десятки протестующих после митинга против Трампа

$43.8850.61
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
80%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский29 марта, 14:48 • 11040 просмотра
Главой Лиги арабских государств назначен Набиль Фахми29 марта, 15:08 • 10783 просмотра
Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров29 марта, 15:35 • 12267 просмотра
Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня29 марта, 15:58 • 10726 просмотра
ОАЭ настаивают на компенсации Ираном разрушений в стране из-за ударов29 марта, 16:23 • 8344 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 26766 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 36593 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 38944 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 52843 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 46869 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Египет
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 19997 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 20348 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 21709 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 26032 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 29618 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Financial Times
Отопление

В Лос-Анджелесе задержали десятки протестующих после митинга против Трампа

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Полиция задержала 75 человек после протеста, где митингующие бросали камни и бетон в правоохранителей. Двое офицеров получили травмы и нуждались в помощи.

Фото: AP

В Лос-Анджелесе после митинга "Нет королям" полиция задержала десятки людей и применила слезоточивый газ. По официальным данным, 74 человека были арестованы за отказ разойтись после завершения акции, еще одного человека задержали по подозрению в хранении холодного оружия. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Столкновения произошли возле федерального комплекса, где часть протестующих начала бросать в правоохранителей камни, бутылки и обломки бетона.

По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере двое офицеров получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Им понадобилась медицинская помощь.

Фото: AP

Полиция также сообщила, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Протесты охватили США и выходят за их пределы

Несмотря на инциденты в Лос-Анджелесе, большинство акций "Нет королям" прошли мирно. По словам организаторов, в США состоялось более 3100 протестов, а общее количество участников могло достичь миллионов.

Фото: AP

Акции также прошли в других странах и были направлены против политики Дональда Трампа и войны в Иране.

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Министерство внутренней безопасности США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес
Иран