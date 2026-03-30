У Лос-Анджелесі затримали десятки протестувальників після мітингу проти Трампа
Київ • УНН
Поліція затримала 75 осіб після протесту, де мітингувальники кидали каміння та бетон у правоохоронців. Двоє офіцерів отримали травми та потребували допомоги.
У Лос-Анджелесі після мітингу "Ні королям" поліція затримала десятки людей і застосувала сльозогінний газ. За офіційними даними, 74 особи були заарештовані за відмову розійтися після завершення акції, ще одну людину затримали за підозрою у зберіганні холодної зброї. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Сутички сталися біля федерального комплексу, де частина протестувальників почала кидати в правоохоронців каміння, пляшки та уламки бетону.
За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США, щонайменше двоє офіцерів отримали травми після того, як у них влучили бетонні блоки. Їм знадобилася медична допомога.
Поліція також повідомила, що серед затриманих є неповнолітні.
Протести охопили США і виходять за їх межі
Попри інциденти в Лос-Анджелесі, більшість акцій "Ні королям" пройшли мирно. За словами організаторів, у США відбулося понад 3100 протестів, а загальна кількість учасників могла сягнути мільйонів.
Акції також пройшли в інших країнах і були спрямовані проти політики Дональда Трампа та війни в Ірані.
