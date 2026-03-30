У Лос-Анджелесі затримали десятки протестувальників після мітингу проти Трампа

29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський
Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі
Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров
Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього
ОАЕ наполягають на компенсації Іраном руйнувань у країні через удари
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем'єри
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІ
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків
У Лос-Анджелесі затримали десятки протестувальників після мітингу проти Трампа

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Поліція затримала 75 осіб після протесту, де мітингувальники кидали каміння та бетон у правоохоронців. Двоє офіцерів отримали травми та потребували допомоги.

У Лос-Анджелесі затримали десятки протестувальників після мітингу проти Трампа
У Лос-Анджелесі після мітингу "Ні королям" поліція затримала десятки людей і застосувала сльозогінний газ. За офіційними даними, 74 особи були заарештовані за відмову розійтися після завершення акції, ще одну людину затримали за підозрою у зберіганні холодної зброї. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Сутички сталися біля федерального комплексу, де частина протестувальників почала кидати в правоохоронців каміння, пляшки та уламки бетону.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США, щонайменше двоє офіцерів отримали травми після того, як у них влучили бетонні блоки. Їм знадобилася медична допомога.

Фото: AP

Поліція також повідомила, що серед затриманих є неповнолітні.

Попри інциденти в Лос-Анджелесі, більшість акцій "Ні королям" пройшли мирно. За словами організаторів, у США відбулося понад 3100 протестів, а загальна кількість учасників могла сягнути мільйонів.

Фото: AP

Акції також пройшли в інших країнах і були спрямовані проти політики Дональда Трампа та війни в Ірані.

Акції "No Kings" охопили США через війну в Ірані та політику Трампа

