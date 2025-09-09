В Лондоне открылась крупнейшая оборонная выставка DSEI: украинский ОПК в центре внимания
Киев • УНН
В Лондоне открылась выставка DSEI, где украинский ОПК в центре внимания. Производство оружия в Украине выросло в 35 раз.
В столице Великобритании стартовала одна из самых масштабных выставок оборонной промышленности мира – Defence and Security Equipment International (DSEI). Мероприятие объединило ведущих производителей вооружения и военных технологий со всего мира. Отдельный блок дискуссий и презентаций посвящен Украине и ее оборонно-промышленному комплексу. Об этом сообщает Официальный веб-портал парламента Украины, пишет УНН.
Подробности
Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко, которая находится в Лондоне вместе с представителями украинских производителей оружия, приняла участие в "Саммите Свободы" и Украинском форуме оборонных инноваций.
Невероятный рост украинского ОПК стал возможным благодаря самоотверженности предпринимателей, которые начали создавать оружие для наших воинов. Производство выросло в 35 раз, и это может превратить Украину в настоящий арсенал демократии. Главное – не потерять этот потенциал
Первую панельную дискуссию форума под символическим названием "Арсенал демократии" посвятили трансформации украинского оборонного сектора, международному сотрудничеству и интеграции новейших технологий в военную сферу.
В Украине возобновил работу реестр исполнителей госконтрактов Минобороны08.09.25, 21:41 • 2836 просмотров
По словам Янченко, уникальность украинского оборонпрома – в его способности быстро реагировать на изменения на фронте и создавать оружие, которое проходит проверку в реальных боевых условиях.
Аудиторы оценят состояние развития оборонных технологий в Украине - Счетная палата09.09.25, 01:45 • 2880 просмотров