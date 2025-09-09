$41.250.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Лондоне открылась крупнейшая оборонная выставка DSEI: украинский ОПК в центре внимания

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Лондоне открылась выставка DSEI, где украинский ОПК в центре внимания. Производство оружия в Украине выросло в 35 раз.

В Лондоне открылась крупнейшая оборонная выставка DSEI: украинский ОПК в центре внимания

В столице Великобритании стартовала одна из самых масштабных выставок оборонной промышленности мира – Defence and Security Equipment International (DSEI). Мероприятие объединило ведущих производителей вооружения и военных технологий со всего мира. Отдельный блок дискуссий и презентаций посвящен Украине и ее оборонно-промышленному комплексу. Об этом сообщает Официальный веб-портал парламента Украины, пишет УНН.

Подробности

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко, которая находится в Лондоне вместе с представителями украинских производителей оружия, приняла участие в "Саммите Свободы" и Украинском форуме оборонных инноваций.

Невероятный рост украинского ОПК стал возможным благодаря самоотверженности предпринимателей, которые начали создавать оружие для наших воинов. Производство выросло в 35 раз, и это может превратить Украину в настоящий арсенал демократии. Главное – не потерять этот потенциал

– отметила Янченко.

Первую панельную дискуссию форума под символическим названием "Арсенал демократии" посвятили трансформации украинского оборонного сектора, международному сотрудничеству и интеграции новейших технологий в военную сферу.

В Украине возобновил работу реестр исполнителей госконтрактов Минобороны08.09.25, 21:41 • 2836 просмотров

По словам Янченко, уникальность украинского оборонпрома – в его способности быстро реагировать на изменения на фронте и создавать оружие, которое проходит проверку в реальных боевых условиях.

Аудиторы оценят состояние развития оборонных технологий в Украине - Счетная палата09.09.25, 01:45 • 2880 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Верховная Рада
Великобритания
Украина
Лондон