У Лондоні відкрилася найбільша оборонна виставка DSEI: український ОПК у центрі уваги
Київ • УНН
У Лондоні відкрилася виставка DSEI, де український ОПК у центрі уваги. Виробництво зброї в Україні зросло у 35 разів.
У столиці Великої Британії стартувала одна з наймасштабніших виставок оборонної промисловості світу – Defence and Security Equipment International (DSEI). Захід об’єднав провідних виробників озброєння та військових технологій з усього світу. Окремий блок дискусій та презентацій присвячений Україні та її оборонно-промисловому комплексу. Про це повідомляє Офіційний вебпортал парламенту України, пише УНН.
Деталі
Народна депутатка України, членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко, яка перебуває в Лондоні разом із представниками українських виробників зброї, взяла участь у "Саміті Свободи" та Українському форумі оборонних інновацій.
Неймовірне зростання українського ОПК стало можливим завдяки самовідданості підприємців, які почали створювати зброю для наших воїнів. Виробництво зросло у 35 разів, і це може перетворити Україну на справжній арсенал демократії. Головне – не втратити цей потенціал
Першу панельну дискусію форуму під символічною назвою "Арсенал демократії" присвятили трансформації українського оборонного сектору, міжнародній співпраці та інтеграції новітніх технологій у військову сферу.
За словами Янченко, унікальність українського оборонпрому – в його здатності швидко реагувати на зміни на фронті та створювати зброю, яка проходить перевірку в реальних бойових умовах.
