У Лондоні відкрилася найбільша оборонна виставка DSEI: український ОПК у центрі уваги

У столиці Великої Британії стартувала одна з наймасштабніших виставок оборонної промисловості світу – Defence and Security Equipment International (DSEI). Захід об’єднав провідних виробників озброєння та військових технологій з усього світу. Окремий блок дискусій та презентацій присвячений Україні та її оборонно-промисловому комплексу. Про це повідомляє Офіційний вебпортал парламенту України, пише УНН.

Народна депутатка України, членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко, яка перебуває в Лондоні разом із представниками українських виробників зброї, взяла участь у "Саміті Свободи" та Українському форумі оборонних інновацій.

Неймовірне зростання українського ОПК стало можливим завдяки самовідданості підприємців, які почали створювати зброю для наших воїнів. Виробництво зросло у 35 разів, і це може перетворити Україну на справжній арсенал демократії. Головне – не втратити цей потенціал