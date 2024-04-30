В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика

36-летний мужчина напал на прохожих после того, как врезался машиной в дом. В результате чего, 14-летний мальчик умер от ножевого ранения в больнице, двое полицейских и двое гражданских ранены, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Полиция сообщила, что мужчина врезался автомобилем в дом вблизи станции метро "Hainault" в пригороде Лондона, после чего, держа меч, напал на прохожих и полицейских.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около семи часов утра по местному времени. Свидетели говорят, что видели мужчину с "большим самурайским мечом".

По словам одного из очевидцев, полицейские призвали злоумышленника бросить меч, затем использовали электрошокер и "навалились на него", чтобы задержать.

Пятеро пострадавших были госпитализированы с травмами, однако их состояние пока не известно. По данным полиции, 14-летний мальчик, который был ранен во время нападения, скончался в больнице.

"Он был доставлен в больницу после ножевого ранения и, к сожалению, вскоре умер", - заявили в полиции.

Полиция задержала нападавшего, которому, по данным СМИ, 36 лет. Мотивы нападавшего не известны.

Напомним

Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибли 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавший был застрелен полицией.