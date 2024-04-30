У Лондоні чоловік напав на перехожих та зарізав 14-річного хлопчика
Київ • УНН
36-річний чоловік врізався на своєму автомобілі в будинок у Лондоні, а потім напав з мечем на перехожих і поліцейських, убивши 14-річного хлопчика і поранивши ще 4-х людей, перш ніж був затриманий.
36-річний чоловік напав на перехожих після того, як врізався машиною у будинок. Внаслідок чого, 14-річний хлопчик помер від ножового поранення у лікарні, двоє поліцейських та двоє цивільних поранені, передає УНН з посиланням на Sky News.
Поліція повідомила, що чоловік врізався автомобілем у будинок поблизу станції метро "Hainault" у передмісті Лондона, після чого, тримаючи меч, напав на перехожих і поліцейських.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько сьомої години ранку за місцевим часом. Свідки кажуть, що бачили чоловіка з "великим самурайським мечем".
За словами одного із очевидців, поліцейські закликали зловмисника кинути меч, потім використали електрошокер і "навалились на нього", щоб затримати.
П'ятеро постраждалих були госпіталізовані з травмами, проте їх стан поки не відомий. За даними поліції, 14-річний хлопчик, який був поранений під час нападу, помер у лікарні.
"Він був доставлений до лікарні після ножового поранення і, на жаль, невдовзі помер", - заявили у поліції.
Поліція затримала нападника, якому, за даними ЗМІ, 36 років. Мотиви нападника не відомі.
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Невідомий чоловік напав на людей у торговому центрі біля пляжу Бонді в Сіднеї, Австралія, в результаті чого загинуло 6 осіб, серед постраждалих 9-місячне немовля, і ще кілька людей були поранені, перш ніж нападника застрелила поліція.