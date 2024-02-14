В легионе "Свобода россии" пригрозили возмездием за каждый удар рф по Харькову

За каждый удар армии рф по Харькову бойцы легиона "Свобода россии" будут отплачивать террористам в многократном размере. Об этом сообщила пресс-служба легиона в соцсети Telegram, передает УНН.

Мы хорошо знаем дорогу из Харькова на границу с белгородской областью. Ночью разбуди - по отбойникам на дороге и шороху листьев определим свое местонахождение. За время защиты Украины и боев на Харьковщине, этот регион стал для нас вторым домом. Поэтому мы не можем смотреть на то, как оккупационная путинская армия стирает с лица Земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр - говорится в сообщении легиона.

Как указывается в сообщении, у легиона есть достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить на ракетные атаки рф на мирных жителей Украины.

"Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", - указали бойцы "Свободы россии".

Легин отмечает, что президент рф владимир путин превратил белгород и область в военную зону. Бойцы "Свободы россии" это планируют исправить и демилитаризировать весь приграничный регион белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно.

"Чем дольше будет длиться война, чем больше ударов будет приходиться на мирный Харьков, который спит, - тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию россии", - резюмировали в легионе.

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