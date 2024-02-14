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У легіоні "Свобода росії" пригрозили відплатою за кожен удар рф по Харкову

У легіоні "Свобода росії" пригрозили відплатою за кожен удар рф по Харкову

Київ • УНН

 • 28234 перегляди

Легіон "Свобода росії" погрожує відповісти на російські атаки на Харків, завдавши ударів по цілях у росії.

За кожен удар армії рф по Харкову бійці легіону "Свобода росії" будуть  відплачувати терористам в багаторазовому розмірі. Про це повідомила пресслужба легіону у соцмережі Telegram, передає УНН

 Ми добре знаємо дорогу з Харкова на кордон із бєлгородською областю. Вночі розбуди - за відбійниками на дорозі та шерехом листя визначимо своє місцезнаходження. За час захисту України та боїв на Харківщині, цей регіон став для нас другою домівкою. Тому ми не можемо дивитися на те, як окупаційна путінська армія стирає з лиця Землі населені пункти Харківської області та сам обласний центр

- йдеться у повідомленні легіону. 

Як вказується у повідомленні, у легіону є достатньо ресурсів, щоб гідно відповісти на ракетні атаки рф на мирних  жителів  України. 

"Кожен ваш удар по Харкову відтепер матиме наслідки в багаторазовому розмірі", - вказали бійці "Свободи росії". 

Легін відзначає, що президент рф володимир путін перетворив бєлгород і область на військову зону.  Бійці "Свободи росії" це планують виправити та демілітаризувати весь прикордонний регіон бєлгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно. 

"Що довше триватиме війна, що більше ударів припадатиме на мирний Харків, який спить, - то швидше і глибше війна переміщуватиметься на територію росії", - резюмували в легіоні. 

Окупанти за добу обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини: загинула літня жінка, є поранена14.02.24, 08:37 • 28114 переглядiв

Тетяна Краєвська

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