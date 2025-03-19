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В курской области рф нашли труп российского военного в пруду: детали инцидента

Киев • УНН

 • 20667 просмотра

В поселке коммунар курской области нашли тело 37-летнего военного. Он оставил вещи на берегу, вероятно, совершив самоубийство, телесных повреждений не обнаружено.

В курской области рф нашли труп российского военного в пруду: детали инцидента

В курской области рф в пруду нашли труп российского военного. Об этом сообщают местные СМИ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 марта в поселке коммунар, что в 30 км от деоккупированной россиянами суджи. Военный предположительно покончил жизнь самоубийством.

Перед тем, как свести счеты с жизнью, 37-летний уроженец читинской области Денис Ш. оставил на берегу военную форму, телефон, военный билет, жетон с личным номером и сигареты

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что никаких телесных повреждений на теле погибшего медики не обнаружили.

"Известно, что умерший ранее жил в Улан-Удэ. Есть ли у него родственники - неизвестно. Причина суицида в настоящее время устанавливается", - пишет автор.

Напомним

В среду на Покровском направлении враг 29 раз пытался потеснить ВСУ. Продолжаются бои на Харьковском, Купянском, Лиманском, Торецком и других направлениях, а также операция в Курской области.

“Наши ребята стоят там на месте”: Зеленский о том, находятся ли ВСУ в окружении в курской области18.03.25, 23:38 • 35941 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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