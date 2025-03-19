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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В курській області рф знайшли труп російського військового у ставку: деталі інциденту

Київ • УНН

 • 20670 перегляди

У селищі комунар курської області знайшли тіло 37-річного військового. Він залишив речі на березі, ймовірно, вчинивши самогубство, тілесних ушкоджень не виявлено.

В курській області рф знайшли труп російського військового у ставку: деталі інциденту

У курській області рф у ставку знайшли труп російського військового. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент трапився ще 17 березня у селищі комунар, що у 30 км від деокупованої росіянами суджі. Військовий імовірно покінчив життя самогубством.

Перед тим, як звести рахунки з життям, 37-річний уродженець читинської області Денис Ш. залишив на березі військову форму, телефон, військовий квиток, жетон із особистим номером та цигарки

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що жодних тілесних ушкоджень на тілі загиблого медики не виявили.

"Відомо, що померлий раніше жив у Улан-Уде. Чи має він родичів - невідомо. Причина суїциду наразі встановлюється", - пише автор.

Нагадаємо

У середу на Покровському напрямку ворог 29 разів намагався потіснити ЗСУ. Тривають бої на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках, а також операція в Курській області.

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області 18.03.25, 23:38 • 35946 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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