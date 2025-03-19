В курській області рф знайшли труп російського військового у ставку: деталі інциденту
Київ • УНН
У селищі комунар курської області знайшли тіло 37-річного військового. Він залишив речі на березі, ймовірно, вчинивши самогубство, тілесних ушкоджень не виявлено.
У курській області рф у ставку знайшли труп російського військового. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент трапився ще 17 березня у селищі комунар, що у 30 км від деокупованої росіянами суджі. Військовий імовірно покінчив життя самогубством.
Перед тим, як звести рахунки з життям, 37-річний уродженець читинської області Денис Ш. залишив на березі військову форму, телефон, військовий квиток, жетон із особистим номером та цигарки
Також повідомляється, що жодних тілесних ушкоджень на тілі загиблого медики не виявили.
"Відомо, що померлий раніше жив у Улан-Уде. Чи має він родичів - невідомо. Причина суїциду наразі встановлюється", - пише автор.
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