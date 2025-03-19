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На фронті 64 боєзіткнення: ворог атакує на Покровському, тривають бої в Курській області

Київ • УНН

 • 13728 перегляди

На Покровському напрямку ворог 29 разів намагався потіснити ЗСУ. Тривають бої на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках, а також операція в Курській області.

На фронті 64 боєзіткнення: ворог атакує на Покровському, тривають бої в Курській області

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 64. На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити українських воїнів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічної. Боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в напрямку Олександро-Шультиного, атаку відбито.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Шість штурмів загарбників наші захисники відбили, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакує позиції наших військ в напрямку Новополя, триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степового. Бої тривають до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Ясна Поляна, Блакитне та Новоіванівка.

З початку доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Бургунці та Вирівці.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали дев’ять ворожих атак, чотири бої точаться до цього часу. Також авіація загарбників на цьому напрямку завдала сім авіаударів, скинувши при цьому вісім КАБ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та знищено 12 танків19.03.25, 07:37 • 14881 перегляд

Антоніна Туманова

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