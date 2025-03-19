Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та знищено 12 танків
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 18 березня російська армія втратила 1060 військових та 12 танків. З початку повномасштабного вторгнення знищено понад 898 тисяч окупантів.
За добу 18 березня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 12 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 898070 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10364 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14)
- артилерійських систем ‒ 24704 (+64)
- РСЗВ ‒ 1320 (+1)
- засоби ППО ‒ 1107 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29716 (+100)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41003 (+111)
- спеціальна техніка ‒ 3777 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Станом на 16 березня російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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