Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та знищено 12 танків

За добу 18 березня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 12 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 898070 (+1060) осіб ліквідовано

танків ‒ 10364 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14)

артилерійських систем ‒ 24704 (+64)

РСЗВ ‒ 1320 (+1)

засоби ППО ‒ 1107 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29716 (+100)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41003 (+111)

спеціальна техніка ‒ 3777 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Станом на 16 березня російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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