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Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков

Киев • УНН

 • 14875 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 18 марта российская армия потеряла 1060 военных и 12 танков. С начала полномасштабного вторжения уничтожено более 898 тысяч оккупантов.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков

За сутки 18 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 12 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 898070 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10364 (+12)
      • боевых бронированных машин ‒ 21523 (+14)
        • артиллерийских систем ‒ 24704 (+64)
          • РСЗО ‒ 1320 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1107 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29716 (+100)
                    • крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 41003 (+111)
                            • специальная техника ‒ 3777 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

                              Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области17.03.25, 00:18 • 88241 просмотр

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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