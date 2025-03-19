Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 18 марта российская армия потеряла 1060 военных и 12 танков. С начала полномасштабного вторжения уничтожено более 898 тысяч оккупантов.
За сутки 18 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 12 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 898070 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 10364 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 21523 (+14)
- артиллерийских систем ‒ 24704 (+64)
- РСЗО ‒ 1320 (+1)
- средства ПВО ‒ 1107 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29716 (+100)
- крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 41003 (+111)
- специальная техника ‒ 3777 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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