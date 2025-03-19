Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков

За сутки 18 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 12 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 898070 (+1060) человек ликвидировано

танков ‒ 10364 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 21523 (+14)

артиллерийских систем ‒ 24704 (+64)

РСЗО ‒ 1320 (+1)

средства ПВО ‒ 1107 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29716 (+100)

крылатые ракеты ‒ 3120 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 41003 (+111)

специальная техника ‒ 3777 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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