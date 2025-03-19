На фронте 64 боестолкновения: враг атакует на Покровском, продолжаются бои в Курской области

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 64. На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 29 попыток оттеснить украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Двуречной. Боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Ямполовки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в направлении Александро-Шультино, атака отбита.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Крымского и Дилиевки. Шесть штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 29 попыток оттеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки, пять боестолкновений еще продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении враг атакует позиции наших войск в направлении Новополя, продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две атаки в направлении Степового. Бои продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Ясная Поляна, Голубое и Новоивановка.

С начала суток на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Бургунке и Выровке.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали девять вражеских атак, четыре боя идут до сих пор. Также авиация захватчиков на этом направлении нанесла семь авиаударов, сбросив при этом восемь КАБ.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков