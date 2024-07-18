Испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет Михаил Гладковский - один из сыновей разыскиваемого бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - в апреле 2022-го года приобрела земельный участок в элитном поселении La Zagaleta на южном побережье Испании. И, согласно спутниковым снимкам, с лета того года и по настоящее время на этой территории ведутся активные работы по возведению виллы. Это установили журналисты "Схем", передает УНН.

Олег Гладковский (Свинарчук) - давний соратник и бизнес-партнер пятого президента Петра Порошенко, сейчас является обвиняемым по делу НАБУ о злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, сам он обвинения отвергает. После того, как Олег Гладковский перестал появляться на судебные заседания, в апреле 2024 года его объявили в розыск.

La Zagaleta - это закрытое элитное поселение на юге Испании в провинции Малага, которое облюбовали звезды шоубизнеса, спортсмены, бизнесмены и политики со всего мира. В 2016 году "Схемы" рассказали о том, что в этой же провинции имеют виллы бывший президент Украины Петр Порошенко, и его близкие бизнес-политические соратники - Игорь Кононенко и Олег Гладковский.

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Уже после полномасштабного вторжения россии в Украину, в La Zagaleta, как установили "Схемы", семья Гладковских обзавелась новым земельным участком и, очевидно, достраивает новое имение.

Согласно выписке из реестра недвижимости, который получили в свое распоряжение "Схемы" с помощью OCCRP, 29 апреля 2022 года в собственности испанской фирмы Bilderberg Consulting Financiero появился земельный участок площадью 4 328 квадратных метров - то есть почти полгектара. Целевое назначение - под застройку.

Bilderberg Consulting Financiero - это фирма, зарегистрированная в 2015 году в провинции Малага. Виды деятельности, в частности - строительство, аренда и купля-продажа всех видов недвижимости любого типа. Согласно выписке из торгового реестра Испании, владелец компании - Михаил Гладковский.

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Это 28-летний средний сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

По данным издания, Михаил - наименее публичный из семьи Гладковских, но так же причастен к семейному бизнесу: в Украине он является совладельцем нескольких компаний, входящих в его структуру или с ним связаны. Одна из немногих публикаций, которую можно знать в сети о нем - о роскошной свадьбе в Венеции в 2018 году, для которой выбрали пятизвездочный отель с первоклассным сервисом. На фото и видео со свадьбы можно заметить брата Михаила Игоря Гладковского, отца Олега Гладковского и его соратника Игоря Кононенко.

Акционером испанской Bilderberg Consulting Financiero Михаил Гладковский стал за полгода до приобретения земельного участка: согласно данным из торгового реестра Испании это был декабрь 2021 года. До этого владелицей значилась Ирина Петровская. Она же остается директором фирмы. Эта женщина уже фигурировала в расследованиях "Схем" об испанских виллах Петра Порошенко и его тогдашних соратников Игоря Кононенко и упомянутого Олега Гладковского: у всех компаний, на которых была записана испанская недвижимость тройки давних товарищей и компаньонов в Испании, был общий администратор - это Ирина Петровская.

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"Схемы" установили земельный участок, приобретенный фирмой сына Гладковского в поселении La Zagaleta. Он - в 15 минутах езды на автомобиле от ранее известной виллы в собственности семьи.

Согласно спутниковым снимкам Airbus, сейчас на территории продолжаются работы по возведению здания - видно строительный кран и фундамент будущего поместья. Вероятно, это будет многоуровневая вилла. Судя по спутниковым фото Planet Labs этой местности ранее, строительные работы начались там, скорее всего, в июне 2022 года.

По какой цене фирме Гладковского обошелся этот земельный участок - этих данных в выписке из испанского реестра информации нет. Однако журналисты "Схем" нашли объявление о продаже другого земельного участка с аналогичной площадью в том же La Zagaleta - за 2,5 миллиона евро, в эту стоимость также входит цена за проектирование виллы. В объявлении говорится, что архитектор, который разрабатывал проект, оценил стоимость самого строительства в 4,5 миллиона евро по состоянию на сентябрь 2021 года - но эта цифра может варьироваться, в зависимости от качества материалов и функционала. Там же сказано, что стоимость готовой виллы может достигать 12-15 миллионов евро.

Источником средств на земельный участок мог быть, в том числе, заем Bilderberg Consulting Financiero от бизнеса, непосредственно связанного с семьей Гладковского, о котором говорится в финансовом отчете испанской фирмы. Это 2 миллиона евро, предоставленные в 2022 году венской компанией Bogdan Holding GmbH. Ее владельцем через цепочку из двух других фирм - кипрской Hesutu Limited и компании с Виргинских островов Teckford Investments Financial Corporation - является сам экс-чиновник СНБО Олег Гладковский. Он также указывал эти фирмы в своих декларациях, добавляет издание.

В истории с займом связь с Гладковским-старшим прослеживается и через директора Bogdan Holding GmbH - украинца Дмитрия Литвинца, который с 2013 по 2017 годы был членом наблюдательного совета "Автомобильной компании „Богдан Моторс". В ней Олег Гладковский и его близкие лица имели долю собственности.

"Схемы" обратились к Михаилу и Олегу Гладковским за комментариями относительно происхождения средств на новую испанскую недвижимость. На звонки и сообщения они не ответили. Редакция также отправила запросы в адрес корпорации "Богдан", президентом которой является Олег Гладковский. А сын Михаил - соучредителем "Автомобильной группы „Богдан" - фирмы, которая имеет долю в корпорации.

Контекст

Олег Гладковский с 2015 по 2019 год был первым заместителем секретаря СНБО, его называли близким бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко. Его увольнению предшествовало расследование журналистов Bihus.info - "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)" - о суммах "откатов" и схемах хищения миллионов в оборонной сфере.

По данным журналистов, непосредственным участником этих схем был сын Гладковского Игорь, а также сам Олег Гладковский и представители "Укроборонпрома".

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав "Укроборонпром". Их считают причастными к растрате средств госпредприятия оборонной отрасли на сумму 55,5 миллионов гривен.

Олег Гладковский и его сын отвергали обвинения.

Национальное антикоррупционное бюро задержало Олега Гладковского в октябре 2019 года по подозрению в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации. Он заявлял о "политически мотивированном незаконном преследовании".

В мае 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об изменении подозрения Олегу Гладковскому по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом и увеличила сумму инкриминируемых убытков с 10,62 миллиона гривен до 17,44 миллиона гривен. В июле 2021 года САП передала дело в суд.

С начала полномасштабной войны, по данным журналистов "Схем" с доступом к данным о пересечении границы, Олег Гладковский несколько раз выезжал из Украины - и как волонтер, и как водитель грузовика.

В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд объявил его в розыск.

Суд учел неявку обвиняемого на судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании его за границей и удовлетворил ходатайство прокуроров САП.