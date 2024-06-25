Суд принял специальное судебное производство в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по делу о закупке внедорожников для армии по завышенным ценам и будет проводить судебное заседание в отсутствие обвиняемого. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 25 июня 2024 года состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который вместе с и экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обвиняются в нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

В САП отмечают, что в судебном заседании коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора и постановила осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО - то есть его будут судить заочно.

Напомним

Досудебное расследование установило, что экс-чиновник СНБО использовал служебное положение с целью получения неправомерной выгоды для ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в которой он и его близкие лица имеют долю собственности. 02 июля 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом