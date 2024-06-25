Вищий антикорупційний суд заочно судитиме ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
Київ • УНН
Суд затвердив спеціальне судове провадження щодо колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, обвинуваченого в нанесенні збитків державі на суму 17,44 мільйона гривень у справі про закупівлю позашляховиків для армії за завищеними цінами.
Суд ухвалив спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у справі про закупівлю позашляховиків для армії за завищеними цінами та проводитиме судове засідання за відсутності обвинуваченого. Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що 25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який разом з та ексзаступником міністра оборони та директором департаменту міністерства обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
У САП зазначають, що у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО - тобто його судитимуть заочно.
Нагадаємо
Досудове розслідування встановило, що експосадовець РНБО використав службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", в якій він та його близькі особи мають частку власності. 02 липня 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
У листопаді 2023 року указаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.
Суд залишив ексзаступника секретаря РНБО Гладковського під заочним арештом30.05.24, 17:55 • 27517 переглядiв