Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области после того, как Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистических ракет с юга.
Звуки взрывов раздались в Кривом Роге Днепропетровской области. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.
Детали
Как сообщают корреспонденты Суспільного, в Кривом Роге слышны звуки взрывов.
В ПС ВСУ в Telegram писали о угрозе применения баллистического вооружения с юга. Позже предупреждали о ракете на Николаевщине в северо-западном направлении и призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях.
По всей Украине объявлена воздушная тревога.