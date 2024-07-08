Звуки взрывов раздались в Кривом Роге Днепропетровской области. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.

Детали

Как сообщают корреспонденты Суспільного, в Кривом Роге слышны звуки взрывов.

В ПС ВСУ в Telegram писали о угрозе применения баллистического вооружения с юга. Позже предупреждали о ракете на Николаевщине в северо-западном направлении и призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.