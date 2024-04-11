В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул

В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Сегодня ночью в Долгинцевском районе на улице 21-й Бригады НГУ произошел взрыв в квартире на 4 этаже девятиэтажного дома, не связанный с боевыми действиями. Причины взрыва устанавливаются. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние средней тяжести - написал Вилкул в Telegram.

Возникший пожар, по его словам, был ликвидирован. "Разрушены перекрытия между 3 и 4, 4 и 5 этажами дома. Разбор завалов продолжается, возможно, под завалами еще есть пострадавшие", - отметил Вилкул.

По его словам, задействованы все оперативные и коммунальные службы города. В 6 утра развернут штаб в школе №128, куда могут обращаться жители пострадавших квартир, будет проводиться выдача стройматериалов.

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