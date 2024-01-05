В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: пострадали женщина с тремя детьми

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар в квартире многоэтажки, травмированы женщина и трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отмечается, возгорание возникло на последнем этаже многоэтажки в Саксаганском районе Кривого Рога.

В результате пожара пострадали жители дома: женщина 1950 года рождения, двое мальчиков - 2017 и 2023 годов рождения, и девочка 2020 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Пожар ликвидировали.

Причину возгорания не сообщают.

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