У Кривому Розі сталась пожежа в багатоповерхівці: постраждали жінка з трьома дітьми

У Кривому Розі Дніпропетровської області сталась пожежа у квартирі багатоповерхівки, травмовано жінку та трьох дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

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Як зазначається, займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки в Саксаганському районі Кривого Рогу.

Внаслідок пожежі постраждали мешканці оселі: жінка 1950 року народження, двоє хлопчиків - 2017 та 2023 років народження, і дівчинка 2020 року народження.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Пожежу ліквідували.

Причину займання не повідомляють.

На Хмельниччині під час пожежі травмувались троє людей, серед них діти