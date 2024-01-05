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У Кривому Розі сталась пожежа в багатоповерхівці: постраждали жінка з трьома дітьми

У Кривому Розі сталась пожежа в багатоповерхівці: постраждали жінка з трьома дітьми

Київ • УНН

 • 21819 перегляди

Внаслідок пожежі на останньому поверсі криворізької багатоповерхівки постраждали жінка та троє дітей, усіх госпіталізовано. Наразі пожежу ліквідовано.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сталась пожежа у квартирі багатоповерхівки, травмовано жінку та трьох дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

Як зазначається, займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки в Саксаганському районі Кривого Рогу.

Внаслідок пожежі постраждали мешканці оселі: жінка 1950 року народження, двоє хлопчиків - 2017 та 2023 років народження, і дівчинка 2020 року народження.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Пожежу ліквідували. 

Причину займання не повідомляють.

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Тетяна Краєвська

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