У Кривому Розі сталась пожежа в багатоповерхівці: постраждали жінка з трьома дітьми
Київ • УНН
Внаслідок пожежі на останньому поверсі криворізької багатоповерхівки постраждали жінка та троє дітей, усіх госпіталізовано. Наразі пожежу ліквідовано.
У Кривому Розі Дніпропетровської області сталась пожежа у квартирі багатоповерхівки, травмовано жінку та трьох дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Як зазначається, займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки в Саксаганському районі Кривого Рогу.
Внаслідок пожежі постраждали мешканці оселі: жінка 1950 року народження, двоє хлопчиків - 2017 та 2023 років народження, і дівчинка 2020 року народження.
Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Пожежу ліквідували.
Причину займання не повідомляють.
На Хмельниччині під час пожежі травмувались троє людей, серед них діти 19.12.23, 19:31 • 32586 переглядiв