На Хмельнитчине во время пожара травмувалсь трое людей, среди них дети

В Хмельницкой области работники ГСЧС спасли мужчину и двух его детей, из дома, в котором произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передает УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел сегодня днем. Около 12:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре жилого дома на переулке Донцова в Хмельницком.

Мать и двое детей погибли во время пожара на Черниговщине

Прибыв на вызов выяснилось, что двое детей 2 и 10 лет и их 38-летний отец получили травмы, а площадь пожара достигла 40 кв.м. Спасатели передали травмированных медикам и начали тушение - резюмировали в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось ликвидировать и не допустить распространения огня на всю площадь жилого дома и другие сооружения домовладения.

Дополнение

Спасатели говорят, что причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электросети. На месте происшествия работали 13 спасателей на четырех единицах пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним,

В результате пожара в частном доме в Солотвино Тячевского района Закарпатской области погибли три человека, в том числе двое детей. Причиной пожара вероятно стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.