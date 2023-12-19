Мать и двое детей погибли во время пожара на Черниговщине

В поселке Гмырянка Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей с мамой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Возгорание произошло в жилом доме в с. Гмырянка Ичнянской территориальной общины.

Ликвидировать пожар удалось в течение около часа, однако, на месте обнаружили тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков 2019 и 2020 годов рождения.

Причина и обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей