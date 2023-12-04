На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей
Киев • УНН
В результате пожара в частном доме в Солотвино Тячевского района Закарпатской области погибли три человека, в том числе двое детей. Причиной пожара вероятно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
В понедельник в пгт Солотвино Тячевского района в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения,
Детали
Пожарные ликвидировали пожар. Его предварительная причина - вероятное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним
Как писал УНН, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно установлено, что в одной из комнат
на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и
возгорание электропроводки. Женщины, как указано, могли
отравиться угарным газом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве посреди ночи горело студенческое общежитие: 120 человек эвакуировали
На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей
В результате пожара в частном доме в Солотвино Тячевского района Закарпатской области погибли три человека, в том числе двое детей. Причиной пожара вероятно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен
Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.
Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении
В Киеве женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, что привело к его гибели.
ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Юрия Сливы, подозреваемого во взяточничестве. За это проголосовали все члены ВСП, как и за представление в отношении трех других судей
Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
Херсон оправляется от очередного обстрела, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, а украинские Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город.
Не доиграли из-за тревоги: матч Минай - Динамо перенесли
УПЛ перенесла матч 16-го тура между "Минаем" и "Динамо" после того, как из-за воздушной тревоги игроки были вынуждены покинуть поле; новая дата будет назначена позже.
Обнаружили раненого голубя: в Черновцах открыли производство из-за жесткого обращения с птицей
Правоохранительные органы Черновцов возбудили дело о жестоком обращении с животными после того, как на одной из улиц города был найден раненый голубь, сейчас продолжаются следственные действия для установления виновных лиц.
По украинскому "зерновому коридору" переправили уже 7 млн тонн грузов - Зеленский
Как отметил Президент Зеленский, украинским "зерновым коридором" было перевезено более 7 миллионов тонн.
В Венгрии подтвердили, что Порошенко планировал встречу с премьером Орбаном
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Порошенко планировал встречу с премьером Орбаном. Тему запланированного разговора Сийярто не назвал.
Мужчина оставил боевой револьвер за батареей в туалете тернопольской больницы
Мужчина оставил револьвер "Наган" и порох в уборной тернопольской больницы, что привело к его задержанию полицией. 46-летнему тернополянину грозит уголовная ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.