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На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:06  •  21405 просмотра

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В результате пожара в частном доме в Солотвино Тячевского района Закарпатской области погибли три человека, в том числе двое детей. Причиной пожара вероятно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

В понедельник в пгт Солотвино Тячевского района в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения,

- говорится в сообщении.

Детали

Пожарные ликвидировали пожар. Его предварительная причина - вероятное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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Напомним

Как писал УНН, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины, как указано, могли отравиться угарным газом.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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Three people died in a fire in Transcarpathia, including two children
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На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей

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