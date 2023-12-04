На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей

В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

В понедельник в пгт Солотвино Тячевского района в частном жилом доме возник пожар. В результате возгорания погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения, - говорится в сообщении.

Детали

Пожарные ликвидировали пожар. Его предварительная причина - вероятное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним

Как писал УНН, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины, как указано, могли отравиться угарным газом.



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