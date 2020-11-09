У Києві посеред ночі горів студентський гуртожиток: 120 людей евакуйовували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві у ніч на 9 листопада горів студентський гуртожиток, 120 людей евакуйовували. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
Повідомлення про пожежу на вул. Гарматна, 53, де розташований п'ятиповерховий гуртожиток №4 Національного авіаційного університету, рятувальники отримали 9 листопада о 2:43.
На місці вогнеборці встановили, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку, на першому поверсі в побутовому приміщенні, виникла пожежа на площі 18 кв. м.
О 3:05 загоряння було локалізовано та о 3:10 ліквідовано. Гасили пожежу 28 рятувальників.
Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальники евакуювали 120 осіб.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, нещодавно посеред ночі горів студентський гуртожиток у Харкові.