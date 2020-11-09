В Киеве посреди ночи горело студенческое общежитие: 120 человек эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве в ночь на 9 ноября горело студенческое общежитие, 120 человек эвакуировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре на ул. Гарматная, 53, где расположено пятиэтажное общежитие №4 Национального авиационного университета, спасатели получили 9 ноября в 2:43.
На месте пожарные установили, что в 5-этажном здании общежития, на первом этаже в бытовом помещении, возник пожар на площади 18 кв. м.
В 3:05 возгорание было локализовано и в 3:10 ликвидировано. Тушили пожар 28 спасателей.
Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 120 человек.
В результате пожара огнем повреждены стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок помещения.
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, недавно посреди ночи горело студенческое общежитие в Харькове.