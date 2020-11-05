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У Харкові посеред ночі горів студентський гуртожиток: людей евакуйовували

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харкові в ніч на 5 листопада сталася пожежа у дев'ятиповерховому студентському гуртожитку. Вогнеборцями було врятовано 5 студентів, ще 30 людей евакуйовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу у студентському гуртожитку Національного фармацевтичного університету на проспекті Ювілейний, 48, рятувальники отримали 5 листопада о 1:20.

На місце відправили 30 рятувальників. На момент їх прибуття у кімнаті на 8-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник на площі близько 8 кв. м.

"Через сильне задимлення виникла загроза мешканцям гуртожитку. Тому, одночасно з гасінням пожежі, рятувальники негайно вжили заходів з димовидалення та евакуації людей. Всього з верхніх поверхів було врятовано 5 осіб, ще 30 студентів було евакуйовано", - повідомили у ДСНС.

О 1:47 пожежу було локалізовано, а о 2:38 ліквідовано повністю. 

"Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електричної мережі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на Черкащині під час пожежі у будинку загинули 3 людини, серед них - дитина.

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