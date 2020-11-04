На Черкащині під час пожежі у будинку загинули 3 людини, серед них — дитина

"4 листопада о 08:45 до оперативно-координаційного центру управління із села В'язівок надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Незалежності. На місце події прибули рятувальники городищенської пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили у будинку тіла 3 загиблих. Попередньо серед них двоє літніх людей та дитина 2016 року народження", - повідомили рятувальники.

Наразі на місці події працюють городищенські рятувальники, місцева пожежна команда із села В'язівок та мобільно-оперативна група управління.

Повідомляється, що о 09:30 пожежу локалізовано. Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, що 1 листопада в Одесі горів 25-поверховий житловий будинок.