В Черкасской области во время пожара в доме погибло 3 человека, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Городищенском районе Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека, среди них - ребенок. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.
"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр управления из села Вязовок поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости. На место происшествия прибыли спасатели городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и ребенок 2016 года рождения", - сообщили спасатели.
Сейчас на месте происшествия работают городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа управления.
Сообщается, что в 09:30 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, что 1 ноября в Одессе горел 25-этажный жилой дом.