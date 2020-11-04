В Черкасской области во время пожара в доме погибло 3 человека, среди них - ребенок

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Городищенском районе Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека, среди них - ребенок. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.

"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр управления из села Вязовок поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости. На место происшествия прибыли спасатели городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и ребенок 2016 года рождения", - сообщили спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа управления.

Сообщается, что в 09:30 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, что 1 ноября в Одессе горел 25-этажный жилой дом.

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